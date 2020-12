Pistocchi: “Il Napoli è competitivo in tutti i reparti della squadra”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Maurizio Pistocchi, giornalista Mediaset.

Pistocchi ha parlato del Napoli e di come lo vede in questo campionato. Di seguito le sue parole:

“Il Napoli ha l’idea più interessante vista quest’anno, cioè quella di un calcio offensivo e di qualità ma anche difensivo. Non mi stupiscono i risultati del Napoli, ovviamente c’è il rammarico per la partita contro la Juventus. Sicuramente vedo una squadra che quando mantiene la sua identità è una squadra difficile da controllare, quando invece fa calcio speculativo diventa una squadra normale.

Questa non è una squadra fisicamente in grado di gestire i risultati, anche mentalmente non lo è. Quando gioca per fare più gol e avere il dominio del campo è la squadra che ha fatto vedere il calcio migliore. I numeri dicono che il Napoli ha il secondo attacco del campionato, nonostante una partita in meno. Dal punto di vista difensivo qualcosa va rivista ma c’è un sostanziale equilibrio nelle due fasi ma ha subito qualche gol di troppo per degli errori individuali. A mio modo di vedere la squadra è competitiva in tutti i reparti.

Ricorso Juventus-Napoli? Penso che la decisione a livello legale sia molto discutibile, credo sia più politica. Una decisione avversa avrebbe messo in discussione tutto il protocollo. Caso Suarez? Riso amaro. Addirittura un Ministro ha dovuto giustificare la chiamata con Paratici…veramente imbarazzante.”

