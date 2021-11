Pistocchi: “Insigne centravanti potrebbe essere una soluzione quando Osimhen partirà per la Coppa d’Africa”

Maurizio Pistocchi, noto giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Insigne centravanti potrebbe essere una soluzione interessante anche per il Napoli quando Osimhen andrà via per la Coppa d’Africa. Inter-Napoli sarà la gara più interessante del fine settimana. Gli azzurri sono quelli che hanno fatto meglio in tutte le statistiche, Spalletti li sta facendo giocare molto bene. Fin qui l’Inter ha sbagliato alcune partite, anche in maniera clamorosa”

