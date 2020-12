Pistocchi lancia l’indiscrezione: “Un uccellino mi parla del ritorno di Sarri a Napoli”

Maurizio Pistocchi, noto giornalista di Mediaset, è intervenuto ai microfoni di Radio Amore, lanciando un’indiscrezione riguardante il Napoli e Sarri.

“C’è un uccellino che continua a spifferarmi nell’orecchio il nome di Maurizio Sarri per il Napoli. La rosa azzurra è fortissima, ma per me Rino ha sbagliato la gestione. Inoltre, non sta neanche benissimo, a causa del problema all’occhio, va anche detto questo. Ha stretto un bel rapporto coi giocatori del Napoli, che gli vogliono molto bene, ma sono più orientato a pensare che gli azzurri abbiano pagato le fatiche delle coppe. Il Napoli mi ha dato l’impressione di essere una squadra stanca”.

