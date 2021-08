Pistocchi: “Locatelli-Juve non sorprende. Exor e Mapei hanno tanti interessi”

Maurizio Pistocchi, intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato dell’affare tra Sassuolo e Juventus per Manuel Locatelli.

Di seguito le sue parole:

“Non conosco i particolari dell’accordo. Ricordo che il Milan prese Baggio, ma Berlusconi parlò con Agnelli che gli disse di lasciar perdere e l’accordo si trovò facilmente. Exor ha sede in Olanda, ha interessi in molteplici campi e la Mapei è un’altra azienda che ha interessi enormi.

Questi accordi meravigliano ma ci sono altri esempi, Anastasi aveva giocato già con l’Inter, ma riceve una chiamata da Agnelli e si accordano perché a Borghi del Vareseservivano i motori che forniva la Fiat. Non devono scandalizzare queste operazioni. Il Napoli non può competere con giganti come la Exor, può solo arrivare prima ed avere idee. Deve essere più bravo.“

