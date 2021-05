💣 Due i motivi per i quali è saltato Sergio Conceicao al Napoli :

1.contrariamente a quanto scrive il @CorSport , De Laurentiis non ha mai parlato personalmente con il tecnico

2. L’allenatore preferisce una squadra in Champions

Il contratto e la parte economica non c’entrano💣 pic.twitter.com/uJJnOC68mD

— Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) May 25, 2021