Pistocchi: “Mourinho operazione intelligente di Mendes. Sarri? Sarebbe perfetto per il Milan”

Maurizio Pistocchi, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Marte dell’arrivo di Jose Mourinho sulla panchina della Roma.

“Mourinho alla Roma? Il DS portoghese del club ha facilmente pensato a lui. Anche il procuratore di Mourinho, Jorge Mendes, è interessato al mercato italiano. Avere una squadra importante in Italia, in un campionato che è sempre stato un campionato seguito, dopo anche l’esperienza di Ronaldo quella di Mourinho è un’operazione intelligente. Lui ha fatto grandissime cose, ha vinto una Champions League con il Porto e con l’Inter. Ha dei concetti di gioco abbastanza chiari, soprattutto è un grande gestore. Lui divide e unisce come tutti i grandi personaggi, chi va bene a tutti è una mezza calzetta. Entrerà in sintonia con l’ambiente anche a Roma.

Panchina Napoli? Il club ha delle alternative. Io dico che un presidente deve sempre ragionare in base alle disponibilità di spesa ma pure rispetto a un progetto tecnico. Anche quando dicevano che Sarri era della Roma ho sempre detto che non c’erano contatti seri. Potrebbe andare al Tottenham ma anche al Milan, che non è sicuro che confermi Pioli, aspetteranno di vedere come andrà la stagione. Sarri per il Milan sarebbe perfetto”.

Comments

comments