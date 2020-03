Pistocchi: “Non sono d’accordo con le parole di Agnelli”

A Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Maurizio Pistocchi, che ha commentato le parole di Andrea Agnelli riguardo le squadre che partecipano alla Champions League.

Di seguito il suo intervento:

“Parole di Agnelli? A mio modo di vedere il format attuale è quello che garantisce di più il senso vero dello sport: Davide contro Golia, il Leicester che vince la Premier, l’Atalanta che va in Champions. La tutela della meritocrazia, della bravura, della competenza.

A questo tipo di dinamiche avevo già pensato in passato, iniziai un progetto depositato nel 1999 di un campionato del Mondo di squadre di club. Non approvo le parole di Agnelli, questo sport sopravvive anche per queste sorprese.

Voto gestione emergenza? Chiaramente insufficiente ed è sotto gli occhi di tutti ciò che è successo, si doveva decidere dall’inizio di giocare a porte chiuse. Zhang ha usato toni alti, ma i fatti gli hanno dato ragione. Dimissioni Dal Pino? Lui è un ottimo manager, il suo curriculum lo testimonia. Un conto è essere un ottimo manager in determinate aziende, un altro è esserlo in un azienda come il calcio.“

