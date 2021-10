Pistocchi: “Orsato ha sbagliato e ha confermato di non essere un grande arbitro. Roma-Napoli sarà una grande partita”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Maurizio Pistocchi, giornalista di Mediaset.

“L’arbitraggio di Orsato in Juventus-Roma? Ha detto una sciocchezza colossale a Cristante per giustificare il suo errore. Il vantaggio non è una regola, ma una norma, una finezza. Orsato ha commesso un errore grave, mi sembra evidente che non sia un grande arbitro.

La ricostruzione della Gazzetta dello Sport?

È completamente sbagliata, tra l’altro Mkhitaryan non tocca mai la palla di mano, è Locatelli a deviarla con la spalla.

L’arrabbiatura di Mihajlović? È più che giustificata, non si può non fischiare il fallo sul portiere.

Previsioni su Roma-Napoli?

La Roma ha giocato benissimo contro la Juve, il Napoli ha vinto una partita importantissima e complicatissima contro un avversario ostico come il Torino”.

