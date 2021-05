Pistocchi: “Paratici non ha ricevuto alcuna sanzione perché Chiffi non ha scritto nulla nel referto”

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Maurizio Pistocchi, Mediaset.

“L’arbitro ha visto Paratici e sa che la scena è stata vista in tutta Italia, come ha fatto a non scrivere niente? Gli arbitri si rendono conto che ci sono telecamere che ti fanno vedere tutti i particolari della partita, comprese queste scene? Paratici non è stato sanzionato perché Chiffi non ha scritto nulla nel referto. Se tutti i dirigenti facessero quello che ha fatto Paratici scoppierebbe il caos.

Perché ogni volta che c’è una discussione, qualche dubbio, ci sono sempre i dirigenti della Juventus in prima fila? Per me, sarebbe ora di farla finita e smetterla di chiudere gli occhi. Indagini? La Procura Federale avvia un’indagine se i suoi inviati sul campo o quelli che guardano le partite in TV segnalano l’episodio. È inutile cercare credibilità nel nostro sistema se poi avvengono episodi di questo tipo.

Roma alla lotta scudetto per l’anno prossimo? Il problema della Roma, da anni, sono i dirigenti. Sono loro a dirigere e fare scelte, auguriamoci che i Friedkin siano quelli giusti. Fonseca è un buon allenatore, fino a marzo sono andati anche bene, poi hanno avuto vari infortuni.

Spalletti al Napoli? Non lo so. È un ottimo allenatore, anche se la fase difensiva non è mai stata convincente. Dalle statistiche si evince che prende molti gol su ripartenze”.

