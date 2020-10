Pistocchi: “Partite come quella di Benevento servono per valutare una squadra”

Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Maurizio Pistocchi, giornalista.

“Pirlo non riceve critiche? Dimostrazione del fatto che verso gli ex giocatori c’è molta più cautela nell’esprimere giudizi. Il calcio è una casta, chi ne ha fatto parte vuole continuare a farne parte, tanti ex calciatori non sono costruttivi per il movimenti. Sbagliato dare giudizi su un allenatore a inizio stagione è sbagliato ma con Sarri l’anno scorso si faceva, nonostante lui avesse 13 punti dopo le stesse giornate e avesse già espresso un buon calcio in Champions League. Successivamente vinse anche in casa dell’Inter. Ovvio che bisogna aspettare, non voglio essere critico nei confronti di Pirlo. La squadra ha sofferto per un’ora per poi fare mezz’ora finale di grandissimo calcio. Le potenzialità della Juventus sono elevatissime ma non ha un’organizzazione di gioco accettabile. Pirlo dovrà fare scelte scomode.

Cambiata gerarchia in Serie A? Non si può dire dopo poche giornate, troppo presto. Stagione senza preparazione e altri fattori hanno influenzato. Milan primo una novità, non accadeva dal 2011. Da un certo punto di vista mi stupisce perché la qualità del gioco espresso non è stata entusiasmante. Anche la qualificazione in Europa League è stata molto fortunata, nel Derby ha subito molto. Però la squadra trova risultati e ha nel gruppo la sua forza, Ibra la trascina tecnicamente e attorno a lui sono migliorati tanti giocatori. Però secondo me potenzialmente non è all’altezza di Inter, Juventus e Napoli. In caso di vittoria stasera però andrebbe anche a +6 sulla Juventus. Per il Napoli ci saranno partite di sofferenza ma proprio con vittorie come quella di Benevento si valuterà la squadra

Sassuolo? Sarà una gara interessante, verranno a Napoli per fare la partita. Se giocano per attaccare possono mettere in crisi chiunque, bisogna vedere se Bakayoko giocherà o meno perché è molto importante”.

