In un momento grave per il Mondo, con il rischio di pandemia per un virus che ha già fatto migliaia di vittime, lo sport dovrebbe dare messaggi diversi da quelli che la curva del Brescia ha dato questa sera. Siamo uomini, non bestie. Triste notte 💤 pic.twitter.com/ZAyMg1FtjU

— Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) February 21, 2020