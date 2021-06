Pizarro possibile vice di Spalletti, si delinea lo staff del nuovo tecnico

David Pizarro, ex centrocampista di Roma e Fiorentina, potrebbe essere il vice di Spalletti. Lo scrive Il Corriere del Mezzogiorno.

Stando a quanto riferisce il Corriere del Mezzogiorno, Luciano Spalletti, nuovo tecnico del Napoli, sta valutando la situazione prima di definire completamente lo staff tecnico che l’accompagnerà in azzurro. Come vice-allenatore potrebbe esserci David Pizarro, ex centrocampista cileno. Ci sarà a breve un primo vertice di mercato tra il tecnico, De Laurentiis e il direttore sportivo Giuntoli, prima dell’inizio degli Europei, e comincerà a delinearsi il futuro.

