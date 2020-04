David Pizarro, ex centrocampista, tra le altre, di Udinese e Roma ha parlato al Corriere dello Sport dell’eventuale ripresa del campionato di Serie A.

Il cileno si è detto contrario a riprendere la stagione: “”Il campionato di Serie A per me è finito. Che senso ha continuare mentre le persone soffrono? Lo Scudetto dovrebbe essere cucito sui camici dei dottori che rischiano la vita per salvarci“.

