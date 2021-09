Tramite un’intervista rilasciata alla Marca, Miralem Pjanic ha parlato di come Korman abbia mancato di rispetto al nuovo giocatore del Besiktas.

Di seguito le parole del giocatore:

“Koeman mi ha mancato di rispetto. Non mi ha mai parlato! Sono un giocatore che può accettare tutto ma vorrei sempre che mi venisse spiegato e non come se avessi 15 anni. Ho accettato di abbassare lo stipendio e passare al Besiktas perché amo giocare a calcio.”

