Platini: “No alla Champions a 36 squadre, al mondiale ogni due anni e alla Superlega”

L’ex presidente dell’UEFA Michel Platini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

“Perché Ronaldo alla Juventus ha fallito? Con tutta la stima per lui e per Messi io a 32 anni ho smesso.

Champions? Quella attuale mi piace, quella a 36 squadra no, rischia di diventare noiosa come quando c’erano due fasi a gruppi. Un po’ come pensare a un mondiale ogni due anni solo per soldi.

Seve una Lega, non una Superlega , composta solo da presidenti. UEFA e FIFA si preoccupino solo di Nazionali e di dilettanti.

Mondiale in Qatar? Non mi pento di averlo votato, volevo dare un mondiale agli arabi se lo meritavano. Solo che l’emiro mi aveva promesso partite anche negli Emirati, a Dubai e in Kuwait”.

Comments

comments