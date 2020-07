Platini senza vergogna: “Heysel terribile ricordo, però la coppa l’abbiamo vinta sul campo”

L’ex calciatore della Juventus Michel Platini, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere della Sera.

“Alla Juventus noi eravamo programmati per vincere. Avevamo perso l’anno prima con la Roma, pure se li avevamo sempre battuti. In realtà avevamo la sindrome della Coppa dei Campioni: non si riusciva a portarla a casa.

Avevamo perso ad Atene nel 1983, sapevamo di dover rivincere il campionato per tornare a giocare in Coppa dei

Campioni: allora ci andavano solo i campioni, oggi vanno in quattro, è più facile.

Quella vinta all’Heysel non è un bel ricordo, anzi è terribile. Però sul campo l’abbiamo vinta, il Liverpool non ci ha regalato nulla.

Dybala? Come stile ricorda Sivori, ma somiglia più a Maradona che a me. Non è che ha il talento di Maradona, per quello ha il suo ed è già tanto” .

Comments

comments