Play-off Champions: questa sera il Napoli conosce altre tre avversarie europee

Con le ultime tre gare in programma si completa questa sera la fase dei play-off di Champions League.

Le squadre vincenti si qualificano ai gironi eliminatori della competizione mentre le perdenti ‘retrocedono’ nei gironi eliminatori di Europa League dove c’è il Napoli ad attenderle.

Le gare in programma oggi, tutte con inizio alle ore 21:00, sono:

Brondby (Danimarca)-Salisburgo (Austria) – andata 1-2;

Dinamo Zagabria (Croazia)-Sheriff Tirasspol (Moldavia) – andata 0-3;

Shakhtar Donetsk (Ucraina)-Monaco (Francia) – andata 1-0.

Queste le squadre già qualificate per i gironi eliminatori di Champions League (le prime due fasce sono definitive, mentre la terza e la quarte devono essere aggiornate dopo le gare di questa sera in base alle squadre che si qualificano):

Queste invece, in ordine di ranking UEFA al 30 giugno 2021, le squadre già qualificate per i gironi di Europa League (mancano le tre perdenti di questa sera e le dieci vincenti dei play-off di Europa League in programma domani), prima fascia sicura per il Napoli mentre il Leicester è destinato alla seconda fascia:

Lione (Francia); NAPOLI (Italia); Bayer Leverkusen (Germania); Lazio (Italia); Braga (Portogallo); Eintracht Francoforte (Germania); Leicester (Inghilterra); Lokomotiv Mosca (Russia); Genk (Belgio); PSV (Olanda); Marsiglia (Francia); Ludogorets (Bulgaria); West Ham (Inghilterra); Real Sociedad (Spagna); Betis Siviglia (Spagna); Spartak Mosca (Russia); Sparta Praga (Repubblica Ceca); Midtjylland (Danimarca); Ferencvaros (Ungheria).

