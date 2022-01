Play off Mondiali – La Fifa cancella le ammonizioni precedenti

La FIFA ha accolto la richiesta della UEFA e ha scelto di non calcolare le sanzioni precedenti in occasione dei prossimi spareggi per il Mondiale 2022.

Un’ottima notizia per l’Italia che avrebbe avuto dieci calciatori in diffida. Le ammonizioni pendenti in occasione dei play off di qualificazione ai Mondiali in Qatar 2022 non saranno prese in considerazione.

Lo ha reso noto la FIGC attraverso un comunicato ufficiale: “Accogliendo la richiesta presentata dalla UEFA, la FIFA ha deciso di cancellare tutte le ammonizioni pendenti in occasione dei play off di qualificazione alla Coppa del Mondo di Qatar 2022.

L’Italia, che il 24 marzo a Palermo ospiterà la Macedonia del Nord e che battendo i macedoni affronterebbe in finale il 29 marzo la vincente del match tra Portogallo e Turchia, aveva 10 giocatori in diffida: Barella, Bernardeschi, Chiellini, Chiesa, Donnarumma, Insigne, Pellegrini, Pessina, Toloi e Tonali”.

