All’Unipol Domus di Cagliari si è giocata l’andata della finale dei play-off promozione di Serie B.

Il risultato di 1-1, le reti di Lapadula (C) nel primo tempo e di Antenucci (B) su rigore al 90′, rinvia all gara di ritorno il verdetto su chi tra Bari e Cagliari giocherà il prossimo anno in Serie A.

In caso di pareggio al San Nicola domenica 11 giugno alle 20:30 sarà il Bari a salire in Serie A per il miglior piazzamento in campionato.

Non sono previsti supplementari e rigori.

Comments

comments