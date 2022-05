Playstation Plus e Games with Gold, quali sono i titoli gratuiti di maggio?

Come ogni mese, è arrivato l’aggiornamento sui titoli gratuiti disponibili con gli abbonamenti di Playstation Plus e Games with Gold.

Per quanto riguarda i titoli gratuiti dell’abbonamento relativo a Xbox, sono i seguenti:

Yoku’s Island Express: dal 1 al 31 maggio 2022

The Inner World – The Last Wind Monk: dal 16 maggio 2022 al 15 giugno 2022

Hydro Thunder Hurricane: dal 1 al 15 maggio 2022

Viva Pinata Party Animals: dal 16 al 31 maggio 2022

Come al solito, saranno disponibili in due momenti diversi del mese di maggio. Il Playstation Plus, invece, offre FIFA 22 per PS5 e PS4 questo mese, insieme ad altri due titoli della scena Indie; a partire da oggi saranno scaricabili sulle vostre console Sony:

FIFA 22 su PS5 e PS4

Curse of the Dead Gods su PS4 (e compatibile con PS5)

Tribes of Midgard su PS5 e PS4

