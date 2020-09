Pluricontagiati nel calcio: la Lega segue l’UEFA, si gioca anche con soli 13 calciatori

Il caso Genoa ha fatto emergere una lacuna nella gestione dei contagi di cornavirus in Serie A: i pluricontagiati.

Al momento per l’Italia non è prevista una normativa in merito e per questo almeno per il momento si pensa di seguire la linea adottata dall’UEFA.

Cosa ha previsto l’UEFA in caso di pluricontagiati di una stessa squadra?

Il decalogo pubblicato all’inizio di agosto proprio prima della ripresa di Europa e Champions League (è in vigore anche per l’attività delle Nazionali), stabilisce che una partita si gioca anche nel caso in cui le squadre abbiano almeno 13 giocatori disponibili, cioè non contagiati, da mandare in campo purché uno sia assolutamente un portiere.

In pratica per l’UEFA Genoa-Torino, malgrado i dieci calciatori genoani contagiati, non rientra nella casistica di un possibile rinvio.

Quindi la Lega di Serie A allineandosi al decalogo dell’UEFA al momento sarebbe orientata a NON rinviare Genoa-Torino e quindi neanche Juventus-Napoli.

Oggi la decisione definitiva.

