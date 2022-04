Plusvalenze: per il Napoli chiesta solo una ammenda e l’inibizione per De Laurentiis

Era in programma oggi la prima udienza del processo per le plusvalenze fittizie che vede coinvolte tra le altre società anche Napoli e Juventus.

La Procura Federale ha chiesto 16 mesi e 10 giorni di inibizione per Fabio Paratici, all’epoca dei fatti direttore sportivo della Juventus e oggi al Tottenham, 12 mesi di inibizione per il presidente della Juventus Andrea Agnelli e 11 mesi e 5 giorni per il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

Per quanto riguarda la dirigenza del Napoli chiesti 6 mesi e 10 giorni per la moglie di De Laurentiis la signora Jacqueline, il figlio Edoardo e la figlia Valentina, invece per Chiavelli chiesti 9 mesi e 15 giorni.

Per quanto riguarda le società chieste un ammenda da 800 mila euro per la Juventus e da 329 mila euro per il Napoli.

Seguiranno aggiornamento sulla sentenza definitiva.

