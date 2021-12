Pochesci: “Quando perdi come ha perso il Napoli la colpa è della mancanza di idee”

Il mister Sandro Pochesci è intervenuto ieri a TMW Radio, durante Maracanà Show.

“Quando perdi come ha perso il Napoli la colpa è della mancanza di idee, non salti mai l’uomo, sei impigliato. L’Atalanta ha lo stesso problema del Napoli in questo momento. Il Milan invece ha meritato e le grandi squadre alla lunga escono fuori. Le squadre meno favorite oggi riescono a fare le imprese puntando sempre su un buon livello tattico.

Quest’anno ci sono state tante partite che non ti aspetti. L’Inter è l’unico rullo compressore. Il Napoli è alla quarta sconfitta ma è anche giustificato per dalle tantissime assenze. Bene la Juve, sta tornando in modo prepotente in questo che è un campionato molto strano. La Juventus può fare la corsa sull’Atalanta, che prima era un rullo compressore ora mi sembra gli manchi un uomo chiave. Milan e Inter le vedo belle solide, mentre la Roma per me resta fuori dalla corsa Champions. Bravo Andreazzoli, la grande sorpresa è l Empoli”.

