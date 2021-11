Pochesci: “Vedo il Napoli favorito per lo Scudetto. Spalletti avrà il dente avvelenato contro l’Inter”

Sandro Pochesci, ex allenatore della Ternana, ha parlato, ai microfoni di TMW Radio, del big match di domenica tra Inter e Napoli.

“Spalletti sente molto la sfida e troverà la scintilla. Non è stato trattato bene dall’Inter e quindi avrà motivazioni in più. Per me comunque l’Inter si giocherà il campionato fino alla fine con Napoli e Milan. Inzaghi è il giovane allenatore cresciuto dagli allievi alla Serie A. E’ pronto per vincere. Per il momento vedo Spalletti favorito, poi Pioli e Inzaghi. Ma vedremo cosa accadrà”.

Comments

comments