Politano a Dazn: “Dovremo tenere molto il possesso palla. La felicità? Si raggiunge vincendo stasera”

Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha commentato ai microfoni di DAZN l’imminente gara casalinga contro l’Atalanta.

“Come si vince questa partita? Sul piano del gioco, affrontiamo una squadra molto forte e molto fisica, quindi dovremo essere bravi a tenere il possesso palla. Sono stato fuori 10 giorni e sto cercando di recuperare per essere al meglio, stasera spero di entrare in campo, in modo da poter mettere minuti nelle gambe. Come si raggiunge la felicità? Vincendo stasera, è una partita molto importante, anche in virtù dei risultati di oggi”.

