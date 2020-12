Politano a NapoliMagazine: “L’obiettivo è ritornare in UCL. Proveremo a vincere la Supercoppa per Diego”

Matteo Politano ha rilasciato una bella e lunga intervista, in esclusiva, per NapoliMagazine dove parla degli obiettivi della squadra.

Di seguito potete leggere i passaggi fondamentali. L’intervista completa (ed il video) fatta a Matteo Politano da www.napolimagazine.com potete leggerla QUI.

“Maradona è stato il dio del calcio, non solo per chi tifa Napoli o Argentina. Lui è stato un simbolo in tutto il mondo e la partita contro la Roma è stata piena di emozioni. Abbiamo disputato un’ottima gara contro di loro. Siamo stati più bravi di quanto mostrato contro il Milan. Questo significa che lì in alto ci siamo anche noi. Il campionato è aperto, ci sarà da divertirsi.

Trofeo da dedicare a Maradona? Faremo il possibile per portare a casa un trofeo da dedicare a Diego. Abbiamo una grandissima opportunità, il 20 gennaio, a Reggio Emilia contro la Juventus. Sarà una partita difficile, ma ce la metteremo tutta per vincere la Supercoppa italiana. Per quanto riguarda la classifica, sono più rammaricato per i punti persi con il Milan; sul rapporto con il mister, invece, siamo tutti con lui e domenica sera si è visto.

Sarebbe un sogno segnare il gol decisivo per lo scudetto, sono venuto a Napoli con grande entusiasmo. Spero che sia la piazza ideale per affermarmi anche in futuro. Per quanto riguarda l’obiettivo, è quello di ritornare in Champions League perché ci manca tantissimo.“

