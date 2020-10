Politano a Sky: “Il mio gol più importante in azzurro. Sono in grande forma, mentale e fisica”

Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la gara con la Real Sociedad, decisa da un suo gol.

“Gol più importante in azzurro? Si, è un gol importantissimo. Oggi era una partita difficile, ci hanno creato parecchi problemi. Rispetto alla prima partita abbiamo avuto anche un po’ di fortuna. Sto bene fisicamente e mentalmente, anche grazie al mister che mi da sempre fiducia, e io cerco sempre di farmi trovare pronto. È chiaro che appena arrivato non potevo essere al meglio, venivo da un periodo non bellissimo a Milano, e ora mi sto prendendo la mia rivincita”.

