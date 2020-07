Politano a DAZN: “Ci è mancato l’ultimo guizzo, in campo si fa un po’ di fatica”

Matteo Politano è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la partita che si è appena conclusa contro il Bologna.

Di seguito le sue parole:

“No, non penso che la testa è già a a Barcellona. Il primo tempo abbiamo messo in difficoltà il Bologna mentre nel secondo sono stati loro a metterci in difficoltà. Ci è mancato l’ultimo guizzo sia oggi che contro il Milan; dobbiamo essere bravi negli ultimi 20 metri altrimenti si rischia di pareggiarle o perderle le partite.

Sto bene, sono arrivato a gennaio con tanto entusiasmo e mi sto mettendo a disposizione di Gattuso. Spero di riuscire a trovare il primo gol in azzurro che per me sarebbe molto soddisfacente e importante. Sono simili Conte e Gattuso come approccio alla partita, mi trovo meglio con Gattuso ma anche Conte è molto bravo e mi sono trovato bene. Poi il 3-5-2 è un modulo diverso.

Sicuramente un po’ di fatica si fa, in campo, con questo modulo; noi esterni cerchiamo di dare una mano dietro ed arriviamo fino agli ultimi 20 metri anche se con un po’ di fatica.“

