Politano: “Il 2020 un anno difficile, ma ho avuto la fortuna di conoscere il popolo napoletano”

Matteo Politano, attaccante del Napoli, con un post su Instagram ha voluto salutare il 2020, che volge ormai al termine.

L’ex Inter, arrivato in azzurro lo scorso gennaio, ha stilato un bilancio dell’anno appena trascorso: “Questo 2020 difficilmente ce lo potremo scordare, è stato un anno veramente difficile per tutti. In mezzo alle tante difficoltà però ho avuto la fortuna di conoscere un popolo, sentire tutto l’affetto di Napoli e ricambiarlo con un bellissime trofeo! In più si è aggiunta la gioia più bella che potesse capitarmi! Brindiamo allora al 2021, sperando che sia un anno pieno di gioie!”.

Comments

comments