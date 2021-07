Politano: “Il nostro obiettivo è di tornare tra le prime quattro, poi ci sono Europa League e Coppa Italia”

Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha incontrato i tifosi in Piazza a Dimaro insieme a Spalletti e Zielinski. Le dichiarazioni dell’ala destra.

Il calciatore azzurro rispondendo alla prima domanda dei tifosi ha detto:

“Più deluso dalla mancata convocazione ad Euro 2020 o per la mancata qualificazione in Champions? Più per il Napoli dopo quello che abbiamo fatto, è stata una partita storta quella di Verona. Quest’anno siamo sicuri che ci rifaremo.”

Politano ha poi continuato parlando dei suoi compagni Insigne e Di Lorenzo:

“Se mi sono sentito con Insigne e Di Lorenzo dopo l’Europeo? Hanno fatto un europeo fantastico e mi sento con entrambi tutti i giorni, siamo contenti di loro. Se Insigne mi ha insegnato il tiro a giro? No se lo tiene per lui (ride, ndr). Ritorno su quanto detto prima, ci dispiace non avere molti contatti con voi per via della situazione che stiamo vivendo.”

Il giocatore ha poi continuato parlando degli obiettivi: “Sicuramente l’obiettivo è di tornare tra le prime quattro, poi ci sono Europa League e Coppa Italia. Puntiamo a tutte e tre le competizioni”

Politano ha poi terminato parlando di Spalletti:

“Cosa ci sta trasmettendo Spalletti? Io già lo conoscevo dai tempi dell’Inter, si tratta di giocare sempre con il pallone.

Se parto titolare? Decide il mister.”

