Politano, l’agente: “Difficile trasferirsi a gennaio, sta cercando di inserirsi al meglio”

Davide Lippi, agente di Matteo Politano, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb parlando del suo assistito in maglia azzurra.

“È sereno, sta cercando di inserirsi al meglio nelle dinamiche del Napoli. Trasferirsi a gennaio è sempre abbastanza complesso. Matteo è un professionista esemplare, darà il massimo. Le cose sono andate in un certo modo. Sono sempre convinto che le cose vadano come devono andare. Spinazzola ha fatto buone partite con la Roma e i giallorossi sono contenti di lui, Matteo è andato al Napoli. Va bene così, senza polemiche ulteriori. Chi ha tentato di fare questa operazione sa come sono andate le cose”.

