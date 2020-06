Politano, l’agente: “La sua esultanza? Credo fosse rivolta alla panchina della Juventus”

Davide Lippi, agente di Matteo Politano, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del successo del Napoli in Coppa Italia.

“Sono contento per Gattuso e la città per questo trionfo. Politano? Sia Giuntoli che Gattuso lo volevano da tempo, quest’ultimo anche al Milan; ora c’è da lavorare sull’aspetto ambientale del ragazzo, ma sono felice che abbiano creduto in lui.

Matteo è un giocatore importante, non è mai facile cambiare squadra a stagione in corso, per questo dico che il vero Politano non l’avete ancora visto, so bene cosa può dare. Vi darà grandi soddisfazioni. L’esultanza dopo il rigore? Penso ce l’avesse con la panchina della Juventus, che evidentemente deve aver fatto qualche commento di troppo”.

