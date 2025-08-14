Politano: “Noi dobbiamo solo cercare di dare il massimo, poi il mister decide chi gioca ed in che modo”

L’attaccante del Napoli Matteo Politano intervistato da Radio Crc dopo la vittoria sull’Olympiacos, ha commentato la gara

“Bilancio? Positivo, abbiamo finito bene, con una bella vittoria contro un avversario tosto, che veniva forte su tutti i palloni, abbiamo visto nel primo tempo è successo anche un po’ di casino, ma fa parte del gioco. Siamo contenti di aver chiuso così, ora ci riposiamo qualche giorno, lo meritiamo, da lunedì poi inizieremo a pensare al Sassuolo.

Tutti i centrocampisti insieme? Il mister sta cercando anche altre soluzioni, il 4-3-3 o magari questo modulo con più centrocampisti, ma noi dobbiamo solo cercare di dare il massimo, poi il mister decide chi gioca ed in che modo. C’è tanta voglia di iniziare la stagione, ma anche di riposarsi dopo tanti giorni di ritiro, ci meritiamo un po’ di relax, poi da lunedì concentrati al massimo per iniziare bene”.

