Il calciatore del Napoli, Matteo Politano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SKy Sport.

Non è una sfida da Scudetto ma importante sia per noi che per loro. Sarà una bellissima partita e noi ci teniamo a fare bene. Ci dispiace per le assenze ma dovremmo essere bravi a non far rimpiangere Victor. Il mister ha fatto la storia del Milan e per lui è una partita speciale. E’ carico e cercheremo di regalargli questa vittoria.

