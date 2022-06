Politano: “Posizione? Preferisco partire largo, con i piedi sulla linea”

Matteo Politano ha commentato ai microfoni di Rai Sport la bella vittoria ottenuta dalla Nazionale contro l’Ungheria. Le sue parole.

“Sono contento di come è andata la partita, oggi non era facile. L’Ungheria è una squadra che gioca al calcio. Poi è arrivato il gran gol di Barella che ha sbloccato la gara, potevamo qualche rete in più“.

Sulla posizione: “E’ il ruolo che mi piace di più fare. Di partire largo, con i piedi sulla linea, di puntare l’uomo e di dialogare con Calabria e Barella“.

Smaltita la delusione per il mancato Europeo? “Sapevo che partivo dietro a quelli che sono andati all’Europeo. Sono contento per come è andata in Inghilterra. Sto cercando di guadagnarmi un posto in Nazionale, so che non è facile perché ci sono tanti giocatori forti. Cerchiamo di fare sempre il massimo“.

Qualche errore tecnico, non era semplice? “Si, l’Ungheria è una squadra che gioca e difende un po’ alta. Abbiamo avuto pochissimo tempo per preparare la partita. Non è mai facile quando si gioca una partita ogni tre giorni”.

