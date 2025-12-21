Politano: “Sarà una gara aperta, ma noi vogliamo portare a casa questo trofeo”

Alla vigilia della finale di Supercoppa italiana Matteo Politano in conferenza stampa dall’All Awwal Park di Riyad

Che tipo di partita dobbiamo aspettarci secondo te?

“Sicuramente sarà una partita con grande intensità, con molti duelli. Dobbiamo andare forte su tutti i duelli. Sarà una gara aperta, ma noi vogliamo portare a casa questo trofeo. Mi aspetto una gara tosta dove entrambe vorranno imporre il loro gioco”.

Nel nuovo assetto tattico come ti trovi?

“Fortunatamente possiamo giocare con diversi moduli, perchè abbiamo giocatori che possono giocare in tanti ruoli. Per quanto riguarda la titolarità non è un problema. Giochiamo ogni tre giorni e abbiamo bisogno di tutti e di stare al 100%. Per me è già un omore aver fatto tutte quelle partite l’anno scorso e quest’anno. Per quanto riguarda il ruolo, sono un esterno e mi sto trovando benissimo dove mi sta facendo giocare adesso il mister. Sono felice.”

Avete parlato di quel Bologna-Napoli? Avete seta di rivincita? “Abbiamo tanti giocatori che possono interpretare più moduli. Giocando ogni tre giorni, non è un problema saltare qualche partita. Non c’è nessun tipo di problema, Il mister mi fa giocare quarto a destra e mi diverto molto”.

Si è detto tanto su questo gruppo. “E’ un gruppo forte come l’anno scorso. Dopo l’ultima partita con loro c’è stata una svolta e siamo cambiati. Siamo un gruppo forte, unito nei momenti sia belli sia brutti. Ci siamo sempre detti le cose in faccia, aiutandoci dentro e fuori dal campo. Abbiamo tanti anni di esperienza e cerchiamo di trasmetterla ai nuovi arrivi e soprattutto ai giovani. E’ un Napoli forte sia in campo che fuori”.

