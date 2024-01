Politano: si parte con il 50% di possibilità

Matteo Politano ai microfoni Mediaset prima della finale di Supercoppa. Intervistato anche il DS Mauro Meluso: Zerbin? Stasera sarà senz’altro protagonista!

Così Matteo Politano: “Dobbiamo scendere in campo per dare il massimo: vedremo fin dove riusciremo ad arrivare. Inter favorita? La finale ha sempre come possibilità 50 e 50: loro stanno attraversando un bel momento. Sarà una partita difficile: ma li metteremo in difficoltà”

Ai microfoni Mediaset anche il DS azzurro Mauro Meluso: “I ragazzi ci tengono a conquistare questo trofeo, sarebbe una spinta emotiva per il campionato e per il confronto in Champions con il Barcellona. Quante possibilità? Oggi siamo in formazione rimaneggiata: out Mario Rui poi lo sapete ci sono i nostri due giocatori in Coppa d’Africa (Osimhen e Anguissa). Sono contento di quanto ha detto Politano si parte 50 e 50: deve essere lo spirito giusto per affrontare la gara. Zerbin al posto di Mario Rui? Zerbin è un giocatore di gamba, forza fisica, resistenza, per non schiacciarsi dietro. Il mister conosce le potenzialità dei giocatori: una sostituzione che condivido. Zerbin al Monza? Se si finalizza ci va come prestito secco: rientrerebbe a fine anno. Stasera sarà senz’altro protagonista!”

