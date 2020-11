Politano a Sky: “Dobbiamo cercare di portare un trofeo a casa per Maradona”

Matteo Politano è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, nel post partita della sfida contro il Rijeka. Con un pensiero rivolto a Maradona.

Di seguito le sue parole:

“Il gol è stato importante, anche perché questo è un giorno triste. Non è mai semplice andare in campo dopo una cosa del genere. Dobbiamo migliorare nel fraseggio e non perdere palle banali, abbiamo rischiato di prendere contropiedi importanti.

Contro la Roma dovremo essere più bravi. Ci siamo messi sulla strada giusta in Europa League, domenica ci aspetta una partita difficile mentre nel girone ci aspetta un’altra mini-finale giovedì. Un momento difficile questo, dovremo essere bravi noi giocatori e cercare di portare un trofeo a casa per Maradona.“

