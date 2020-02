Polonia, Kozminski: “Zielinski sottovalutato, gli manca un po’ di cattiveria”

Marek Koźmiński, vice presidente della federazione della Polonia ed ex giocatore del Brescia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Il Napoli è una squadra che ha tanto da offrire rispetto al Brescia. Il Napoli ha i suoi problemi ma ultimamente sta abbastanza bene, l’allenatore ha giustamente detto che cerca continuità. Zielinski? Ha doti calcistiche importanti, in nazionale fa cose stratosferiche, gli manca qualcosa per prendere la squadra per mano e portarla al successo. È troppo buono, gli manca un po’ di cattiveria calcistica, ma sta facendo grandi progressi. Consiglio a Milik e Zielinski sul rinnovo? Rientrano fattori economici. È sottovalutato Zielinski, le cifre che si leggono proposte dal Napoli sono inferiori alle qualità e a cosa sta dando al Napoli”.

