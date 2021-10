Polonia-San Marino, Zielinski parte dalla panchina

Alle 20 e 45 scenderanno in campo Polonia e San Marino, nel match valido per la qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022.

Il ct della Polonia Sousa ha deciso di non far partire dal primo minuto Piotr Zielinski questa sera.

A seguire le formazioni ufficiali:

POLONIA (4-4-2): Fabianski; Gummy, Helik, Kedziora, Placheta; Frankowski, Klich, Linetty, Kozłowski; Swiderwski, Lewandowski. CT Paulo Sousa.

SAN MARINO (4-3-3): Benedettini; Battistini, Simoncini, Brolli, Palazzi; Gollinucci, Censoni, Gollinucci; Mullaroni, Vitaioli, Hirsch. CT Franco Varrella

