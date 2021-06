Polonia-Slovacchia 1-2: Hamsik batte Zielinski

La Slovacchia vince 2-1 contro la Polonia in una gara valida per la prima giornata del Girone E di Euro2020.

Il risultato finale è stato deciso dall’autogol di Szczesny e dal gol di Skriniar per la Slovacchia e dalla rete del momentaneo pareggio di Linetty per la Polonia.

Il calciatore azzurro Piotr Zielinski, partito titolare, ha giocato per 85 minuti mentre l’altro centrocampista del Napoli, Stanislav Lobotka, è rimasto in panchina. Da sottolineare la super prestazione dell’ex capitano del Napoli Marek Hamsik, in assoluto il migliore in campo.

Con questa vittoria la Slovacchia ottiene 3 punti fondamentali in vista della qualificazione agli ottavi di finale dell’Europeo mentre per la Polonia la prossima partita con la Spagna sa già di dentro o fuori.

