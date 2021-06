Polonia-Slovacchia, è sfida tra Zielinski e Hamsik

Polonia-Slovacchia è questa la prima partita del girone E in attesa della partita di stasera a Siviglia tra Spagna-Ucraina.

La partita che sarà disputata alle 18 al Saint Petersburg Stadium di San Pietroburgo, entrambi le squadre cercheranno di strappare i 3 punti per partire al meglio in questo girone. I polacchi faranno a meno di Milik non convocato a casa di un infortunio, mentre vedremo in campo Zielinski contro l’ex capitano del Napoli Marek Hamsik capitano e simbolo della squadra Slovacca.

Ecco le formazione ufficiali della sfida del gruppo E

Polonia(4-3-3): Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek, Rybus; Linetty, Krychowiak, Kilch, Jozwiak, Lewandowski, Zielinski. All. Sousa

Slovacchia(4-4-2): Dubravka; Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan; Haraslin, Kucka, Hromada, Mak; Hamsik, Duda. All. Tarkovic

