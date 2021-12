Scrive Alberto Polverosi sul CorSport:”Spalletti non è Mou ma c’è differenza tra le prime e le seconde linee”.

Il Napoli oggi scenderà in campo contro l’Atalanta. E nello scontro diretto dovrà rinunciare a 5 titolari. Non ci saranno Koulibaly, Anguissa, Fabian Ruiz, Osimhen e Insigne, che sono i 5 migliori giocatori di Spalletti. Il problema del Napoli è più ampio perché Spalletti contro il Sassuolo ha schierato la stessa squadra che pochi giorni prima aveva vinto con la Lazio per 4-0: “Al di là di una già iniziata emergenza, Spalletti è consapevole della differenza fra le prime e le seconde linee del suo organico. Non essendo Mourinho, preferisce non dirlo, ma le sue scelte sono chiare”

