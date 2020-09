Porcella: “Maran cambierà poco rispetto al Crotone, potrebbe giocare Pellegrini”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Giovanni Porcella, giornalista.

“Vetta della classifica? Sensazione che manca da 40 anni ma scherzi a parte c’è un ottimismo limitato, nessuno si illude. Il Genoa sta cercando di evitare drammatici epiloghi o salvezze all’ultimo secondo. Badelj sembra aver risolto i problemi a centrocampo, Pjaca è un giocatore da rilanciare, poi c’è Pandev.

Balotelli? Per la punta si fa anche il nome del ritorno di Sanabria, serve anche un centrale, si parla di Ranocchia mentre Juan Jesus sembra sfumato. L’unico che potrebbe giocare contr il Napoli dei nuovissimi arrivi è Luca Pellegrini, anche se credo che cambierà poco Maran rispetto al Crotone. Il tecnico ha le idee chiare, ha messo subito i nuovi in campo nella prima partita, ha fatto scelte coraggiose.

L’anno scorso c’erano molte attese per Schone ma invece ha fatto male, non solo per colpa sua, la squadra era molto timorosa. Badelj ha semplicità, conosce il campionato italiano.

Pjaca? Pallino di Preziosi, l’ha voluto molto fortemente, i suoi problemi fisici fanno un po’ preoccupare però. C’è un po’ di calma e ci sono piedi per terra però l’idea che la squadra sia più incazzata degli anni scorsi c’è, sembra una squadra più vogliosa di fare la differenza. Pjaca è un investimento, si vede che è giocatore”.

Comments

comments