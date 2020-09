Portella: “Caso Genoa rischio per il Napoli, due tamponi in vista della Juve”

Giuseppe Portella, direttore del laboratorio che si occupa dei tamponi della SSC Napoli, ha parlato a Radio Punto Nuovo.

“Finora i tamponi per i calciatori del Napoli sono sempre stati negativi. L’ultima volta ne abbiamo effettuati 4.000. Attualmente i giocatori stanno effettuando i tamponi, intorno alle 17:30 arriveranno in laboratorio e domani mattina potremo dare un responso. Temo che l’esecuzione sia stata troppo affrettata secondo quanto previsto dal protocollo. Sarebbe stato meglio aspettare domani, ma in caso di contatti con positivi, attendiamo 72 ore.

Prima di ogni trasferta, comunque, effettuano un tampone: quindi prima di partire per Torino sicuramente ne faranno un altro. Per scongiurare ogni tipo di contagio, è più sicuro aspettare la negatività del prossimo tampone. La situazione verificatasi col Genoa dimostra quanto sostengo: sabato ne erano positivi 2, ieri ne sono usciti molti di più. In un ambiente sportivo, si condivide molto, quindi era prevedibile. Probabilmente in una situazione in cui c’è un giocatore infetto, non so quanto sia stato opportuno far disputare la partita contro il Napoli. Sicuramente è rischioso, c’era la possibilità di avere altri infetti: andava rinviata. Juventus-Napoli a rischio? Non lo so. Ipotizziamo che un certo numero di giocatori è infetto, se è previsto che devono giocare nonostante gli infetti, il Napoli allora deve schierare la Primavera. Sarebbe opportuno rimandare la partita”.

