Sono appena terminati i 90 minuti regolamentari di Portogallo-Italia, quarto di finale degli Europei Under 21.

Dopo i tempi regolamentari il punteggio è fermo sul 3-3 grazie alla doppietta di Dany Mota e al gol di Ramos per il Portogallo e alle reti di Pobega, Scamacca e Cutrone per l’Italia. Ricordiamo che la vincente di questo match affronterà la Spagna in semifinale.

