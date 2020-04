Portoghesi contro Ronaldo a passeggio con compagna e figli: “A lui tutto è concesso?”

L’attaccante ella Juventus Cristiano Ronaldo ha fatto esaurire la pazienza dei suoi tifosi portoghesi.

Dopo il suo trasferimento a Madeira per assistere la madre malata, Ronaldo e la sua compagna Georgina avrebbero, secondo il “Correo de Manha”, fatto più volte passeggiate in libertà con i propri figli e addirittura Georgina si sarebbe data anche allo shopping.

Qualche giorno fa poi Ronaldo si sarebbe prima trasferito in una villa più grande e lussuosa, poi con il suo staff personale si è allenato sul campo del Madeira.

Ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso e fatto perdere la pazienza ai portoghesi è stata la fuga in Brasile della sorella Katia.

Alla domanda seccata dei portoghesi (“Ma alla famiglia Ronaldo tutto è concesso?”) è arrivata la risposta di Pedro Ramos, assessore per la salute della regione di Madeira:

“Cristiano Ronaldo non ha alcun permesso speciale per allenarsi. Ha diritto di allenarsi fintanto che rispetta le regole come tutti i cittadini, non c’è alcun privilegio per lui”.

Comments

comments