Positività di De Laurentiis, il dubbio della Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa una sua ricostruzione sulla positività al coronavirus di De Laurentiis.

Questi alcuni passaggi dell’articolo che è possibile leggere in versione integrale sul quotidiano rosa oggi in edicola.

Il coronavirus è entrato anche negli uffici della Lega. Lo ha introdotto Aurelio De Laurentiis, probabilmente, a sua insaputa.

Mercoledì, di rientro da Milano dove aveva partecipato all’assemblea di Lega, al presidente del Napoli è stato comunicata la positività al Covid-19, esito del tampone effettuato martedì. Con lui, anche la moglie Jacqueline è risultata positiva.

Il quadro clinico, al momento, non dovrebbe essere preoccupante, ma il fatto che abbia sofferto di una polmonite importante, lo scorso inverno, tiene in apprensione i suoi medici di fiducia e le persone a lui più vicine.

La notizia delle positività del presidente del Napoli ha gettato nella preoccupazione l’intero ambiente.Il club ha respinto con veemenza gli attacchi arrivati da più parti nei confronti dello stesso dirigente reo, secondo tanti,

di essere stato superficiale, infrangendo le norme di tutela in regime di Covid-19. De Laurentiis è stato controllato almeno sei volte prima di arrivare al tavolo dell’assemblea di Lega.

La positività di De Laurentiis ha sorpreso, ma soltanto fino ad un certo punto. Nei giorni del ritiro di Castel di Sangro, il presidente è stato a stretto contatto con un suo collaboratore, risultato poi positivo al test per il Covid19.

Tuttavia la società non ha ritenuto di dover diffondere la notizia. Il dirigente, al momento, è in isolamento, ma non c’è certezza che il contagio del presidente sia legato a lui: anche a Capri, infatti, ci sono stati diversi casi di Covid.

Comments

comments