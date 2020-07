Possibile anticipo per Napoli-Lazio: la situazione

Possibile anticipo per Napoli-Lazio. Nella giornata di domani verranno resi noti gli orari delle sfide dell’ultimo weekend di Serie A.

L’Inter avrebbe chiesto di giocare in anticipo per prepararsi alla sfida di Europa League contro il Getafe. Se la richiesta dovesse essere approvata anche Napoli-Lazio sarebbe anticipata vista la necessaria contemporaneità tra le squadre (Inter e Lazio) che lottano per una posizione in classifica.

Ricordiamo che ci sono dei benefici economici diversi per ogni posto in classifica.

