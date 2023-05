Possibile orario di Udinese-Napoli, ipotesi resti invariato?

Il Napoli a Udine per giocarsi un altro match point.

Manca un punto agli azzurri per cucire lo scudetto sul petto e la prossima in programma a Udine alle 20.45.

La possibilità di cambiare orario, paventata per evitare il rientro della squadra in ora notturna, con la possibilità dell’aritmetica conquista dello scudetto e, con conseguenti problemi di assembramenti nella zona aeroportuale, aveva solo uno slot veramente utile, quello delle 15.00.

Qualora, non fosse possibile anticipare al primo pomeriggio spostare alle 18.00 o 18.30 sarebbe pressoché inutile perché il rientro avverrebbe comunque di notte.

Resta, quindi plausibile la possibilità di lasciare invariato l’orario delle 20.45, non apportare ulteriori modifiche al calendario e far ripartire la squadra il giorno dopo.

Entro la giornata di domani si avranno tutte le conferme.

